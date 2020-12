Tania Libertad, amiga de Armando Manzanero, dijo que el cantante "No creía en la Covid"

Tania Libertad, amiga de Armando Manzanero, dijo en una entrevista para el programa de radio 'Todo para la mujer' que el 'Maestro' "No creía en la Covid". La cantante, además, ha expresado el profundo dolor que siente por la muerte del compositor.

Tania Libertad confesó que Manzanero "no creía" en la existencia de la peligrosa enfermedad propagada por el mundo, convirtiéndose en pandemia, Covid-19. Que irónicamente le quitó la vida al mexicano, luego de varios días recluido en un hospital de la Ciudad de México.

Tania Libertad, era gran amiga del compositor y reveló que Manzanero dudaba de lo mortal de la pandemia. Por ello el cantante seguía con sus viajes de costumbre, gracias a una agenda muy apretada de compromisos. Armando Manzanero no siguió las recomendaciones de restricción ni confinamiento impuestas por la Organización Mundial de la Salud OMS.

La cantante trabajó en varios en varios proyectos con el cantante como: 'La Libertad de Manzanero'. Tania comentó durante el programa radial, que en los meses pasados de marzo y abril, conversó con Manzanero, y que en esa ocasión este le había expresado su incredulidad ante la gran pandemia que azota al mundo entero hace ya un año. Enfermedad que ha ocasionado la muerte de millones de personas, sin mencionar los daños económicos por la paralización debido a la cuarentena.