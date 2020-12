¿Por qué la vacuna de AstraZeneca sería más barata y más efectiva contra la Covid-19?

Pascal Soriot, director ejecutivo de la compañía farmacéutica AstraZeneca anunció que su vacuna ya ha mostrado más de 90% de efectividad.

La vacuna, que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford, hasta ahora había tenido buenos resultados, pero con porcentajes menores de efectividad: alrededor del 70%.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19.

Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world.

— Oxford Vaccine Group (@OxfordVacGroup) November 23, 2020