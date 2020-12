¿Qué pasa si te cae dióxido de cloro en la piel?

La desinfección con dióxido de cloro y fumigación se extienden hasta Año Nuevo en Guayaquil. Los brigadistas recorren las calles y esparcen el dióxido de cloro a través de bombas. Pero, ¿es peligroso este producto para la piel?

Médicos de la Alcaldía de Guayaquil confirman que el producto no le hace nada a la piel, la persona siente como si le cayera agua. Por ello, no debe de alarmarse. No obstante, se aclara que la fumigación no es hacia las personas, sino para limpiar las calles y fumigar lugares como la Bahía.

Guayaquil es una de las ciudades del Ecuador que registra un aumento de casos de Covid-19. “Por eso es que yo he dispuesto que sectores, donde hay mucha aglomeración de gente, como la Bahía y centros comerciales, se desinfecten con dióxido de cloro, para eliminar el COVID, 3 veces al día. Este producto no le hace daño a las personas, pero sí las protege. Si hay acumulación de personas, como sigue habiendo, pese a los controles, entonces, tengo que desinfectar y fumigar en horas pico", ha explicado la alcaldesa Cynthia Viteri.

La fumigación en la ciudad se realiza en horarios diferentes: A las 12:00, a las 15:00 y a las 18:00.

Medidas ante la pandemia

Al ser consultada sobre las acciones sanitarias emprendidas por el Municipio de Guayaquil para enfrentar la pandemia, pese a no ser su competencia, la primera autoridad del cantón señaló:

“El domingo yo tendré los nuevos datos de la semana epidemiológica. Les dije la última, que corté el domingo, donde hubo un ligero repunte entre casos confirmados y casos sospechosos y muertes. En comparación con la semana anterior pasamos de 4 personas fallecidas por COVID, por día, en la ciudad de Guayaquil, a 5 la semana siguiente".

Este aumento en el número de muertes es preocupante, dice Viteri. Guayaquil ha pasado de 0,86 casos no confirmados, pruebas rápidas por cada 10.000 habitantes a 9,6, por cada 10.000 habitantes. En casos confirmados con PCR, pasó de 0,95 a 1,5.

"No vamos a regresar a lo que vivimos en marzo y abril. Parece que la gente se ha olvidado, que todos nos hemos olvidado, eso fue una tragedia histórica, que solamente de pensarla nos debería hacer reflexionar", enfatizó la Alcaldesa.

OTRAS NOTICIAS: