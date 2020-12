Juan Carlos Zevallos: "Limitar los vuelo no tiene sentido”

“Le quiero recordar a la alcaldesa (Cynthia Viteri) que no hay vuelos directos desde Reino Unido hasta Ecuador. Limitar los vuelos a esas personas es algo que no tiene sentido”, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hace pocos minutos en una rueda de prensa, recalcando además, que el virus está en varios países, y que hasta el momento no ha ingresado al Ecuador.

Esta fue la respuesta por parte del Ministro de Salud, a la solicitud enviada y hecha pública por la alcaldesa de Guayaquil, durante el fin de semana e invitó a evitar las aglomeraciones en la ciudad porteña.

Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos

También dio a conocer que en enero podría realizarse un ensayo clínico de vacunas contra el coronavirus en el país. Se tratará de una dosis desarrollada por un laboratorio chino, detallando que serán entre 5 mil y 8 mil fórmulas, con las cuales se busca determinar si serán o no efectivas para combatir las 25 variantes del virus.

Además, especificó que aún no tienen fecha de llegada de las dosis del centro chino; tampoco el arribo de las 50 mil fórmulas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, mismas que ya cuentan con un esquema de distribución, arrancando con el personal de salud de hospitales centinela.

PROTOCOLO PARA VIAJEROS QUE INGRESEN A ECUADOR

Ecuador no decidió cerrar sus fronteras con la presencia de la nueva variante del coronavirus, sin embargo, estableció un protocolo para su arribo.

Los viajeros provenientes del Reino Unido deberán presentar lo siguiente: