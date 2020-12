Desde el cine hasta los deportes, los famosos que han fallecido en el 2020

La cuenta regresiva para despedir a uno de los peores años ha empezado. A pesar que faltan escasos días para decir “adiós al 2020” este nos sigue dando duros golpes, uno de ellos fue el deceso de Armando Manzanero.

No cabe duda que este año no ha escatimado en llevarse a importantes figuras ya sea en cine, deportes o música. Entre los decesos más impactantes que abrió el 2020 fue el de Kobe Bryant, a continuación te enumeramos los famosos que murieron en este año.

Armando Manzanero (28 de diciembre)

Armando Manzanero / Getty Imágenes

Fue un compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano, considerado uno de los más grandes compositores en la historia de la música en español.

Jonathan Huber (26 de diciembre)

Jon Huber (Brodie Lee o Luke Harper) fallecía / Instagram

Fue un luchador profesional estadounidense. Huber trabajó para empresas de lucha libre como WWE, de 2012 a 2019, donde se le conoció como Luke Harper.

Sandy (23 de diciembre)

Sandy / Internet

Sandy Carriello, simplemente conocido como Sandy MC, fue un cantante y compositor dominicano, quien fue parte del famoso dúo merenguero de los años 90 Sandy & Papo.

Paolo Rossi (09 de diciembre)

Paolo Rossi / Getty Imágenes

Fue un futbolista italiano que jugaba de delantero. Lideró a Italia en la consecución del Campeonato del mundo FIFA 1982.

Alejandro Sabella (08 de diciembre)

Alejandro Sabella / Getty Imágenes

Fue un futbolista y entrenador argentino. Durante mucho tiempo fue ayudante de campo del por entonces entrenador Daniel Passarella, con quien conformó el cuerpo técnico.

David Prowse (29 de noviembre)

David Prowse / Internet

David Charles Prowse ​fue un fisicoculturista, levantador de pesas y actor británico, conocido particularmente por su interpretación física del personaje Darth Vader.

Diego Maradona (25 de noviembre)

Diego Armando Maradona / Getty Imágenes

El icono del fútbol mundial y campeón con la Selección de Argentina dejó un hueco en el balompié mundial tras su partida producto de un infarto.

Sean Connery (31 de octubre)

Sean Connery / Getty Imágenes

Thomas Sean Connery, conocido artísticamente como Sean Connery, fue un actor y productor de cine británico, que ganó, entre otros premios, un premio Óscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro.​

Conchata Ferrel (12 de octubre)

Conchata Ferrel / Getty Imágenes

Conchata Galen Ferrell ​ fue una actriz estadounidense. Reconocida por su papel de Berta, el ama de llaves, en la comedia televisiva Two and a Half Men.

Eddie Van Halen (06 de octubre)

Eddie Van Halen / Getty Imágenes

Edward Lodewijk Van Halen, ​​ más conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen, fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex y a Mark Stone

Quino (30 de septiembre)

Quino / Getty Imágenes

Joaquín Salvador Lavado Tejón, ​conocido bajo el seudónimo de Quino, ​​ fue un humorista gráfico e historietista argentino.

Chadwick Boseman ( 28 de agosto)

Chadwick Boseman / Getty Imágenes

Chadwick Aaron Boseman fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense.​​​​​Inició su carrera como actor haciendo apariciones breves en series de televisión como Law & Order, All My Children, Third Watch, CSI: NY, entre otras.

Naya Rivera (8 de julio)

Naya Rivera / Getty Imágenes

Naya Marie Rivera ​ fue una actriz y cantante estadounidense, de origen puertorriqueño, conocida por su personaje como Santana López en la serie de televisión Glee

Ian Holm (19 de junio)

Ian Holm / Getty Imágenes

Ian Holm Cuthbert ​ fue un actor británico con una trayectoria de más de cincuenta años de carrera en cine, televisión y teatro. Fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Carlos Ruiz Zafón (19 de junio)

Carlos Ruiz Zafón / Getty Imágenes

Carlos Ruiz Zafón ​ fue un novelista español. Su obra más importante es La sombra del viento, con 15 millones de ejemplares vendidos y ganador de numerosos galardones.

Pau Donés (9 de junio)

Pau Donés / Getty Imágenes

Pau Donés Cirera ​ fue un cantante, guitarrista y compositor español, conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo.

Irrfan Khan (29 de abril)

Irrfan Khan / Getty Imágenes

Sahabzade Irrfan Ali Khan, más conocido como Irrfan Khan, ​ fue un actor de cine y televisión indio. Apareció, entre otras películas, en El guerrero, Maqbool, Haasil, El buen nombre, A Mighty Heart, Slumdog Millionaire, Billu, New York, I Love You, Life of Pi, The Amazing Spider-Man, Jurassic World o Inferno.

Kobe Bryant (26 de enero)

Kobe Bryant / Getty Imágenes

Kobe Bean Bryant ​fue un baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Era hijo del exjugador de la NBA Joe Bryant.​