Aparece un nuevo monolito en Estados Unidos, su composición es diferente a los demás

La constante aparición de monolitos sigue siendo un misterio, aunque por época navideña una estructura de similares dimensiones apareció en San Francisco (Estados Unidos). La estructura hallada este viernes se ubica en Corona Heights Park.

A diferencia de sus antecesoras, esta torre está diseñada con pan de jengibre, tiene gomitas en sus laterales y está unida por glaseado. Por su puesto que el hallazgo se hizo viral y convoca a varios espectadores.

the gingerbread monolith is real. so real that i even watched someone lick it, and then i proceeded to say a prayer for them. on that note, merry monolith! pic.twitter.com/ceyGDbKPVB

— Josh Ackerman (@joshuaackerman) December 25, 2020