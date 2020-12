Graban a un agente de tránsito usando mal la mascarilla mientras emitía una sanción

Una mujer graba el momento en un agente de tránsito que utilizaba mal la mascarilla la estaba multando. Esto sucedió en Colombia y se viralizó en las redes sociales el 21 de diciembre. La mujer le solicitaba en el video que el agente se coloque bien el tapabocas y el uniformado no hizo caso a esta solicitud.

Este video fue publicado por el usuario Alejandro Michells en su cuenta de Twitter y mencionó que el agente de tránsito cometió un gran error ya que sancionó a la mujer como muestra de molestia por la petición que le hizo.

Por solicitar a agente de tránsito que se colocará bien el tapabocas le impone comparendo sin haber cometido ninguna infracción, pintados como siempre @PoliciaColombia Qué tal la perlita @VLADDO @DanielSamperO pic.twitter.com/50iJX9GWrz — Alejandro Michells🎅🏻🎄🏳️‍🌈 (@ALEJOMICHELLS) December 19, 2020

"Es que no entiendo cuál es la molestia si le pido que use bien la mascarilla", le dice la mujer. El agente le responde: “Yo no estoy molesto, ¿por qué me voy a molestar yo con usted?”.

El agente menciona "si usted me está grabando es para ridiculizar el procedimiento policial, yo simplemente le estaba haciendo un procedimiento de tránsito", agrega. Al final le menciona que se llama John Mendoza.

"Por solicitar a agente de tránsito que se colocará bien el tapabocas le impone comparendo sin haber cometido ninguna infracción", dice el usuario que compartió el video.

Más abajo comparte la infracción de tránsito indicando que fue por parqueo en vía pública. Indica que el auto fue estacionado a las 15:51 y el video fue grabado a las 16:05. "El pecado decirle al policía que se pusiera el tapabocas", agregó el usuario.

Para los que preguntan sobre la sanción fue por parqueo en vía pública, demostrando que el carro entró al parqueadero a las 3:51 p.m y el video fue grabado a las 4:05 p.m, el pecado decirle al policía que se pusiera el tapabocas. @intiasprilla pic.twitter.com/v9D6NUM8MF — Alejandro Michells🎅🏻🎄🏳️‍🌈 (@ALEJOMICHELLS) December 20, 2020

Te puede interesar: