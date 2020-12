Asaltantes atropellaron a periodista con una moto por robarle el celular

La periodista deportiva Pilar Velásquez denunció que su colega de Caracol Radio, Juliana Salazar, había sido víctima de la delincuencia en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Unos asaltantes le atropellaron al robarle su celular.

La comunicadora contó que dos delincuentes la abordaron mientras caminaba por las calles de Bogotá y tras hurtarle sus pertenencias, con la motocicleta le fracturaron una pierna.

"Esta noche me llamó el portero de mi edificio a decirme que, a la señorita aquí presente, Juliana Salazar, que todos la conocen, la tenían en una ambulancia y con las piernas fracturadas. Resulta que un tipo en una moto intentó atracarla, cuando ella estaba yendo para su trabajo. No contento con eso, en la reacción de Juliana, el tipo la atropelló. Y no solamente eso, tiene fractura de tibia", dijo Velásquez en el video.

Querida @ClaudiaLopez la apoyo con toda. Pero nos está fallando en la seguridad 🤦🏻‍♀️

Bogotá está llena de 🐀 que se aprovechan de los ciudadanos

En Chapinero, atropellaron y le provocaron fractura de tibia a mi amiga @julisalazarmeza 💔 Pudo ser peor, está viva a Dios Gracias 🙏 pic.twitter.com/P7FvIBx8c0 — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) December 22, 2020

"La tienen que operar, vamos a ver cuándo pasa eso, y está muy pero muy adolorida", agregó. La periodista denunció un incremento de delincuencia e inseguridad en Bogotá. "Está muy, muy 'teso' el tema de la inseguridad. Gracias a Dios, 'Juli' está bien… pero pongan mucho cuidado, que los ladrones están alborotados", aseguró.

Por otro lado la víctima, Juliana Salazar, también manifestó lo sucedido por medio de su cuenta de Twitter. "Hoy fui víctima de atraco en Chapinero y estoy hospitalizada con fractura de tibia. Cuídense por favor mucho, sobre todo la vida que lo material se recupera.

La inseguridad está peor que antes y no les importa hacerte daño.

Por ahora estoy incomunicada. Solo por redes", agregó.

