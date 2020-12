Ministro Juan Carlos Cevallos: “Estamos preparados si en el caso existe un problema igual aquí”

El Gobierno del Ecuador anunció importantes medidas y restricciones tras el impacto de la nueva mutación del coronavirus presente en Reino Unido y otras naciones de Europa. El presidente Lenín Moreno, el ministro Juan Carlos Zevallos y el Director General del ECU 911 Juan Zapata intervinieron vía zoom.

Zevallos aclaró, durante su intervención, que el país está preparado en el caso se evidencie casos de la nueva mutación. Sin embargo, ante la interrogante del porqué no se cerró el ingreso de viajeros de Reino Unido no respondió a lo planteado por el periodista Freddy Paredes

El ministro aclaró que en realidad no se trata de una nueva cepa, es el mismo coronavirus, puntualizó.

“Se espera que exista estas mutaciones. Esto fue detectado en el Reino Unido. La resolución que firmó el señor Presidente tiene que ver con los países que existen evidencia de que el mismo virus ha estado en otras naciones”.

"Estamos preparados si en el caso existe un problema igual aquí. Tanto la Universidad Espíritu Santo como en La San Francisco han hecho un análisis del genoma y todavía no se ha demostrado que la nueva mutación provoque enfermedades más serias o aumente la mortalidad".

“No está demostrado que cause aumento de mortalidad o morbilidad”, enfatizó Zevallos

Todas estas medidas son para precautelar la salud de los ecuatorianos. No se sabe si la vacuna cubren estos virus, sin embargo, debo aclarar que no hay evidencia que no las cubra.

Monitoreo del virus

"La verdad se hace muy poquito. Sin embargo, esto es muy limitado a la vigilancia genómica que se hace en Reino Unido. La diferencia es muy grande".

"Vamos a tratar de incrementar cada vez más (la vigilancia), estamos trabajando con las universidades para que eso se haga de manera más eficiente"

