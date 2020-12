Cuenca: Luca Pallanca logró reunir 10 mil juguetes para donarlos

La iniciativa del italiano, Luca Pallanca, dueño de una pizzería ubicada en el centro de Cuenca tomó fuerza en las últimas semanas, y logró recaudar 10 mil juguetes, para entregarlos a niños de barrios urbanos y rurales de la ciudad, con la ayuda de voluntarios y la colaboración de varias empresas, clubes, organizaciones sociales y personas naturales.

El domingo 20 de diciembre se repartieron los primeros juguetes en 50 barrios rurales, en los días siguientes seguiremos direccionando hacia más barrios, ha comentado Luca Pallanca, quien desde hace varios meses también entrega alimentos desde tempranas horas, a personas que no cuentan con trabajo.

Muñecas, osos de peluches, carros, y una gran variedad de juguetes se reunieron para ser destinados a los niños, mismos que fueron previamente desinfectados.

La Solidaridad de Pallanca:

Pallanca vive un poco más de siete años en Cuenca y desde hace un par se ha dedicado a regalar comida, que ya no ha vendido, a gente que vive en la calle, iniciando con tan solo 20 porciones, mismas que ahora se multiplicaron a más de 200.

"He recibido ayuda de muchos, no los he buscado, se han venido sumando, y eso significa que lo han querido hacer y ahora vieron en mí un impulso, les agradezco por la colaboración desinteresada", agregó Luca.

