Una enfermera se desmaya tras recibir vacuna de Pfizer

La gerente de enfermería del CHI Memorial, en Estados Unidos, Tiffany Dover, se desmayó luego de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Este hecho quedó registrado en video pues la mujer se encontraba entregando declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras la enfermera empieza a responder a los periodistas las interrogantes, llegó un momento en que su actitud empezó a cambiar, indicando que algo andaba mal. Luego, la enfermera menciona que se siente mal, se toca la cabeza y cae al piso. Afortunadamente, uno de los médicos evita que la mujer se golpee la cabeza.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020