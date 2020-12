Jocelyn Mieles "rompe" el silencio tras sentencia de cuatro años de prisión por fraude procesal

Jocelyn Mieles "rompió" el silencio en sus redes sociales a tres días que le dictaron cuatro años de prisión y una multa de 4.000 dólares -al igual que Daniel Saldo y Franklin Lara- por fraude procesal. En la audiencia de juicio en Guayaquil, los jueces la condenaron como coautora.

una vez más, las miradas están puestas en la exreina de belleza con esta sentencia y su pronunciamiento. Aunque no ha emitido uno oficial, si no que su abogado declaró en Ecuavisa que "no puede ser coautora, porque no es determinante su participación en el acto ", la joven hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene casi 200 mil seguidores.

"Solo Dios sabe la verdad de las cosas y conoce el corazón de cada uno", escribió en un post de un video en el que un Papá Noel animado deja un emotivo mensaje.

También agradece a su familia, amigos y a las personas "que saben realmente quien soy y me apoyan".

Mieles, a través de su defensor, a insistido en su inocencia y que nunca supo el destino de la avioneta que se accidentó el 8 de junio de 2020 en Zarumilla (Tumbes-Perú).

Ejército de Perú

En esa avioneta Salcedo estaba "tratando de evitar acciones judiciales por su presunta intervención en casos de adquisición y venta de insumos médicos, durante la pandemia" del COVID-19.

En la audiencia realizada este martes hasta pasadas las 23:00, el fiscal Eduardo Díaz Zambrano presentó entre los elementos probatorios el testimonio de diez personas, entre ellas agentes investigadores de Criminalística y Policía Judicial.

También, los informes investigativos policiales y aeronáuticos, el de reconocimiento del lugar de los hechos, el ocular técnico. Así como el de audio y vídeo practicados a las cámaras de seguridad apostadas al interior y exterior del centro aeroportuario. El reconocimiento de evidencias (bitácoras, plan de vuelo y más) ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.

Finalmente, las versiones recibidas de los procesados. Del piloto de la aeronave, del administrador y de directivos y accionistas de la compañía aérea. A esa pertenecía la avioneta accidentada y las versiones emitidas en primera instancia por Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles.

