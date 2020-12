¡Lo más tierno que escucharás hoy! Audio de alumno a su maestra en Guachapala, Azuay, se roba los corazones en redes sociales

En las últimas horas se ha viralizado un audio de WhatsApp que se ha robado los corazones de usuarios en redes sociales. Se trata de un niño de Guachapala, Azuay, que le explica a su maestra que se va a retrasar en enviar el deber porque su chanchita está a punto de parir.

"Profe Nancy buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito, porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir, y no sé hasta qué hora estará. Y como mi mami aún no llega del Paute tengo que estarle viendo ahí a la Cuchi, en cuanto acabe de parir ahí le envío el deber, ya. Gracias, chao, espero que me entienda", dice el niño.

Es la voz del pequeño Juan Gabriel, que vive con su madre y su hermana. Estudia quinto año de básica en la Escuela Ciudad de Guachapala, ubicado en el cantón que lleva el mismo nombre, que tiene más de 3.400 habitantes. Su maestra es Nancy Monroy, de 32 años.

La inocencia, sinceridad y responsabilidad de Juan Gabriel ha cautivado a cientos en Twitter y Facebook. Tanto ha sido que la misma Ministra de Educación, Monserrat Creamer, se pronunció en su cuenta oficial para aplaudir al niño.

"¡Cómo no hacer todo para garantizar el derecho a la educación a nuestros niños y niñas!", escribió la Ministra. Además, pidió a los internautas que se tomen unos segundos de su tiempo para escuchar el mensaje lleno de ternura.

Esa cartera de Estado, por su parte, dejó a la reflexión el audio de Juan Gabriel. " El querer es la clave del crecimiento a pesar de cualquier circunstancia. Hoy hemos sido testigos que no existen barreras para cumplir los sueños".

Luego que Juan Gabriel ayudó a su chanchita en labor de parto, cumplió con sus deberes y aprendió que estudiar es importante.

En una entrevista por Facebook Live con el Diario El Mercurio, la maestra Nancy reveló que Juan Gabriel ya le había comentado la situación de su chanchita.

Destacó que el pequeño es extrovertido y se preocupa por las actividades académicas y dentro de su hogar. El deber que la profesora mandó a realizar a sus alumnos era la elaboración de un folleto sobre la natación. También mencionó que no todos los estudiantes del sector rural tienen la posibilidad de ingresar a las clases virtuales.

Sin duda, el audio de Juanito demuestra el sentido de la responsabilidad y preocupación por las labores académicas y con la familia.

