Video: Mujer se lanzó a una calle inundada para salvar dos barriles de cerveza

Parece chiste, pero no es. Pues una mujer se lanzó a una calle inundada en Queensland, Australia, para rescatar dos barriles de cerveza a la deriva. Las imágenes se han viralizado en redes sociales y han causado comentarios de todo tipo y hasta algunos internautas le han dicho "heroína".

Todo ocurrió cuando la marea subió y arrasó con todo en las costas del Currumbin Beach Vikingos Surf Life Saving. Los trabajadores y transeúntes corrieron a refugiarse para salvar sus vidas.

Algunos lograron rescatar lo esencial como ropa y enseres. Pero esta chica que ha protagonizado el momento tuvo sus prioridades: los dos barriles de cerveza que navegaban huérfanos en medio del desastre para llevarlos nuevamente a tierra firme.

En la actualidad se estima que lo peor del clima salvaje de Queensland ya ha pasado. Aunque las mareas altas y las grandes oleadas peligrosas siguen siendo un gran factor de riesgo.

"No hay nada como el océano, es bastante particular", relató al noticiero 7News tras su particular rescate.

