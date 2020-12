Una pasajera protagoniza ataque racista en España ¡Que se levante la negra!

En la localidad de Lanzarote, España, fue captado en video el momento de un incidente racista. Una pasajera amenazó con llamar por teléfono a las autoridades por no cederle el asiento al ser adulta mayor.

"¡Que se levante la negra!" Esa fue la frase racista usada por una mujer al reclamar que le cedan el asiento.

“¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho”, añade esta misma persona, justificando sus expresiones con un "no es racismo, tengo muchas amigas negras".