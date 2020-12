"Para mí fue un suicidio": Reveladoras declaraciones del exmédico de Maradona

Alfredo Cahe, exmédico de Maradona, ha hecho reveladoras declaraciones a tres semanas de la muerte de 'El Pelusa' que ha conmocionado al mundo. Según él, se trató de "un suicidio" porque supuestamente el astro de fútbol ya no quería vivir más. Además dijo que su entorno no lo cuidaba como se debía.

En una entrevista con el programa argentino 'Confrontados', quien fue el médico de cabecera de Maradona durante casi la mitad de su vida reveló cómo fuer la última vez que lo vio. "Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente. Y el segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado… para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio", contó Cahe.

Luego prosiguió que una de las mujeres le dijo "'no quiere vivir más" porque "está cansado de la vida. Ya hizo todo' Y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto", agregó.

Cahe indicó que el había sugerido que internaran a Maradona en Cuba, pero su propuesta no fue tomada en cuenta. "No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la… Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado", lamentó el doctor.

Maradona / EFE

Maradona falleció el 25 de noviembre a raíz de un paro cardíaco en el domicilio de la provincia de Buenos Aires en el que se recuperaba de una intervención quirúrgica.

Tras el fallecimiento se inició una investigación por posible mala praxis que, aunque por ahora no tiene imputados, investiga al cuerpo médico responsable del cuidado de "El 10", principalmente Luque y Cosachov.

Relacionados:

Video: