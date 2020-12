Confirman cuál era la clave de Twitter de Donald Trump

La Fiscalía de Países Bajos confirmó que un pirata informático neerlandés accedió al Twitter del presidente Donald Trump al descubrir que su contraseña era "maga2020" y anunció que no presentará cargos en su contra al tratarse de un "hacker ético" que avisó a las autoridades estadounidenses de la situación.

El "hacker" Victor Gevers hizo público a finales de octubre que había accedido a la cuenta personal de Twitter de Trump después de solo siete intentos con diferentes versiones de contraseña, hasta que dio con la correcta, que era "maga2020" (abreviatura en minúscula del eslogan de su campaña, Make America Great Again).

Just released data shows many thousands of noncitizens voted in Nevada. They are totally ineligible to vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020