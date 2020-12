Wuhan vuelve a permitir a sus habitantes salir a la calle sin mascarilla

Las autoridades de la ciudad china de Wuhan —donde se localizó el primer brote de coronavirus a finales de 2019— han vuelto a permitir a sus residentes salir a la calle sin mascarilla protectora, hasta ahora obligatoria a causa de la pandemia, informa este martes France24.

De acuerdo con el canal, a pesar del levantamiento de la medida, numerosos ciudadanos continúan usando cubrebocas en la vía pública por su seguridad y la de la gente que los rodean.

🇨🇳😷🔊 Masks off! They are no longer obligatory in China's Wuhan, the epicentre of coronavirus. Our correspondent @ChPilgrim finding non mask wearing much easier as he also wears glasses, but the memory of what happened there not easy to forget. #Wuhan #coronavirus #China #F24 pic.twitter.com/MaJG1Z8iOH

— Stuart Norval (@StuartNorval) December 15, 2020