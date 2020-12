Lenín Moreno se pronuncia sobre conflicto entre CNE y TCE por sentencia de Justicia Social

El presidente Lenín Moreno se pronunció este 16 de diciembre sobre el conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la participación del binomio presidencial de Justicia Social. Hecho que podría retrasar la fecha de las elecciones de 2021.

En el acostumbrado programa 'De frente con el Presidente', Moreno fue consultado qué sobre dicha situación y respondió que el disenso entre el CNE y el TCE le preocupa. "Lo que he manifestado en primera instancia. Respeto a la institucionalidad. El Gobierno en este caso no puede no debe pronunciarse (…) Lo único que pedimos es que dialoguen, se apeguen a la Constitución, se ajusten a las normas y al calendario electoral".

Sobre un posible retraso de las elecciones, pautadas para el 7 de febrero de 2021, Moreno dijo que: "no querría ser Presidente de una decisión del CNE o del TCE que difiera las elecciones. Los comicios deben darse en los días que están establecidos".

El jefe de Estado recordó, como en una oportunidad lo manifestó en Twitter, que mira "con asombro la múltiple cantidad de irregularidades; que no debería ser una palabra mía si no como la percibe el público".

"Irregularidades" con dirigentes

Al referirse a las "irregularidades que se van presentando", Moreno explicó que se debe a "partidos políticos que su dirigente está en la cárcel, o a los que tienen sus principales dirigentes proscritos y fuera del país; huidos del país por actos de corrupción". Y con "promesas que se los indultará y regresen al país para que puedan continuar con una vida política de saqueo. Eso sí me preocupa".

También manifestó el Presidente que le preocupa que no se respeten las normas electorales. "Que se viole una norma tan esencial como presentar mi cédula de identidad para poder inscribirme".

Corte se pronuncia

La Corte Constitucional se pronunció hoy también luego que el CNE informara que presentará ante la instancia una demanda de conflicto de competencias con el TCE, por sentencia de Justicia Social.

"La Corte considera necesario informar que, hasta la fecha, no ha ingresado ninguna demanda en relación con un presunto conflicto de competencias entre ambas entidades. De presentarse, esta Corte la resolverá con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la Constitución", se lee en un comunicado de este 16 de diciembre.

Relacionados:

Video: