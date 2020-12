Confirman que la sonda nipona trajo a la Tierra restos de un remoto asteroide

La agencia aeroespacial de Japón confirmó el 15 de diciembre de 2020 que la cápsula de una sonda espacial que llegó hasta el remoto asteroide de Ryugu trajo a la Tierra gas y polvo de ese lugar, un material que puede aportar pistas sobre el origen del Sistema Solar.

La sonda, Hayabusa2, lanzada en un cohete en 2014, aterrizó en dos ocasiones en 2019 en la superficie del asteroide para recoger muestras, que llegaron a la Tierra dentro de una cápsula que aterrizó el 6 de diciembre en una zona desértica de Australia.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX

— [email protected] (@haya2e_jaxa) December 15, 2020