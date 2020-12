La gente se está operando para ser más alta

Una nueva cirugía cosmética que promete aumentar la altura de las personas alargando sus piernas se está volviendo cada vez más popular en el mundo.

Este tipo de cirugía, aunque no es estética, comenzó a practicarse hace más de 80 años, pero recientemente ha ganado popularidad gracias a los avances tecnológicos que la hacen más fácil y un poco menos invasiva.

"El alargamiento cosmético de las piernas, o cirugía de mejora de la altura, ha experimentado un gran aumento de popularidad en los últimos años a medida que la tecnología ha ido mejorando", dijo a Metro el Dr. Michael J. Assayag, cirujano ortopédico certificado en la especialidad de cirugía de alargamiento y deformación de extremidades en adultos en el Centro Internacional para el Alargamiento de las Extremidades.

La cirugía de alargamiento de piernas está disponible actualmente en más de una docena de países, especialmente en los Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, donde se realizan entre 100 y 200 de estos procedimientos cada año en cada una de estas naciones.

Aunque hay varias razones para realizar el alargamiento de las piernas, algunas de las cuales son problemas médicos, en el caso de la cirugía estética prevalece el deseo de parecer más alto para tener más confianza en sí mismo.

"El deseo de parecer más alto, particularmente para los hombres, siempre ha sido un tema candente en la sociedad y las normas sociales de hoy en día. Si bien es un factor que impulsa la popularidad de aumentar la altura, las razones para el alargamiento estético de las extremidades varían", dice el Dr. Kevin Debiparshad, cirujano y especialista en cirugía ortopédica formado en Harvard y fundador del Instituto LimbplastX.

Aunque la popularidad de las cirugías estéticas de alargamiento de piernas ha crecido en los últimos años, el alto costo es uno de los factores que impide que más personas las realicen.

"El factor limitante que impide que el alargamiento cosmético de las piernas se generalice es el costo que oscila entre los 75.000 y 85.000 dólares", añadió Michael J. Assayag.

A pesar del alto precio, algunos cirujanos que realizan el procedimiento afirman que se obtienen resultados satisfactorios en poco tiempo y que incluso en un par de meses los pacientes pueden disfrutar de su nueva altura.

"Los pacientes comienzan la fisioterapia al día siguiente de la cirugía, y pueden esperar volver a sus actividades normales en un par de semanas. Se darán cuenta de su nueva altura en un par de meses", dijo el Dr. Kevin Debiparshad.

Como en cualquier cirugía, existen riesgos asociados a este procedimiento como la embolia de grasa o el hecho de que el hueso pueda sanar muy lentamente o el paciente pueda experimentar una contracción muscular e incluso perder alguna capacidad atlética después de la recuperación.

De todos modos, los pacientes dicen estar muy contentos con los resultados del alargamiento de la pierna.

"Esto es algo que he querido desde hace mucho tiempo y se siente muy bien decir que finalmente lo he logrado", contó a Metro Alfonso, un paciente de este tipo de cirugía que logró aumentar cinco centímetros su estatura.

Antes y después del alargamiento de piernas de Alfonso

15

centímetros es la altura extra que pueden alcanzar los que se someten a la cirugía de alargamiento de piernas

¿Cómo es el procedimiento de alargamiento de piernas?

El Dr. Kevin Debiparshad le explica a Metro cómo se realiza la cirugía:

"El procedimiento cosmético de alargamiento de extremidades LimbplastX es una cirugía mínimamente invasiva desarrollada específicamente para alargar con seguridad el fémur (hueso del muslo) o la tibia (hueso de la parte inferior de la pierna). Es una cirugía mínimamente invasiva en la que hago de 4 a 6 pequeñas incisiones en la pierna con la guía de los rayos X, lo que permite el acceso a la parte hueca del hueso, donde inserto el implante que responde a un control remoto externo que el paciente controla en su casa. Una vez que el dispositivo está colocado, coloco tornillos en la parte superior e inferior del dispositivo para fijarlo en su posición. Esto se hace en cada pierna. En el postoperatorio, el control remoto externo es usado por el paciente para simplemente aumentar su altura en 1mm por día con sólo tocar un botón, estirando lentamente las piernas para aumentar su altura".

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

El Dr. Michael J. Assayag le explica a Metro algunos de los riesgos que se pueden afrontar con este procedimiento

"Alargar las piernas es un poco como la jardinería. Requiere tiempo, paciencia, atención y dedicación para el éxito. Si el hueso se estira demasiado rápido no creará hueso, y si se estira demasiado lento puede sanar antes de alcanzar la meta.

Como en cualquier cirugía, existe el riesgo de infección. La embolia de grasa también puede ocurrir durante la cirugía. La embolia de grasa es cuando las gotas de grasa de la cavidad de la médula ósea van al torrente sanguíneo y se alojan en los pulmones. Normalmente se puede tratar con terapia de oxígeno durante un día, pero en casos extremadamente raros puede ser mortal. Diría que esas son las complicaciones más comunes relacionadas con el alargamiento de la pierna".

ENTREVISTA

Alfonso

28 años, escritor independiente, estudiante de medicina y paciente de una cirugía de alargamiento de piernas.

-¿Cuándo te operaste para ser más alto? ¿Cuál fue el cambio en su altura?

Me operé con el Dr. Debiparshad el 22 de mayo de 2020. Mi altura inicial era de 1,80 metros. Ahora mido un poco más de 1,85 metros.

-¿Cuándo decidiste cambiar tu altura por primera vez? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

Sé que 1,80 m es una gran altura, y a mucha gente le encantaría ser así de alta, pero yo quería un poco más que eso. Sabes, esto es algo que he querido hacer, hasta donde puedo recordar, desde que tenía 12 años. Animo a las personas a que se miren a sí mismas antes de comprometerse a operarse y que piensen por qué lo hacen para asegurarse de que es por las razones correctas.

-¿Fue doloroso?

La cirugía salió muy bien. Cuando me desperté, no tenía tanto dolor como pensé que tendría después de que me rompieran las piernas. Durante mi estadía en el hospital, el Dr. Debiparshad me prescribió algunos medicamentos para el dolor que realmente ayudaron a que este proceso fuera lo menos doloroso posible. Yo diría que el dolor era tan alto como un 3/10. La parte más difícil fue dormir de espaldas durante dos días en el hospital. Cuando estaba listo para caminar, un día después de la cirugía, mi dolor era tan alto como un 4/10. Diría que mientras te cuides, tomándolo con calma, y siendo cuidadoso con tus extremidades después de la cirugía, deberías estar en muy buena forma.

-¿Cuánto tiempo tomó la recuperación y cuánto tiempo antes de ver los resultados?

Fue sólo cuestión de semanas hasta que volví a mis actividades diarias normales. He tenido poca o ninguna molestia en mis piernas durante todo el proceso. Mis huesos están bastante consolidados desde que me operaron y me siento muy bien.

-¿Cómo ha cambiado tu vida?

Los últimos siete meses han sido un sueño. Esto es algo que he querido desde hace mucho tiempo y se siente muy bien decir que finalmente lo he logrado.