Artista convierte en monumentos a los héroes de la cultura pop

Los héroes de la cultura popular se convirtieron en iconos con los que se identifican muchas personas en todo el mundo. Pero el fotógrafo creativo y retocador francés Benoit Lapray decidió desarrollar esa idea y presentar algunos de esos personajes como estatuas para adornar las ya hermosas calles de París. Metro habló con Lapray para saber más sobre su trabajo.









Publicidad









ENTREVISTA

Benoit Lapray,

Fotógrafo creativo y retocador francés

P: ¿Eres fan de los superhéroes y de los personajes de la cultura pop?

– Sí, me he convertido, con el tiempo, en un gran fan de los personajes de la cultura pop. Me permiten transmitir mensajes fuertes. El universo de la ciencia ficción siempre me transporta a un mundo increíble lleno de extraños personajes y criaturas. Cuando lo piensas, es increíble lo que puede salir de la cabeza de alguien.

P: ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear ‘Monumentos’?

– Fue una continuación de mis trabajos anteriores. Esta serie es un verdadero homenaje a la cultura pop y a todos los héroes de ficción, sus creadores, que han alimentado nuestra imaginación durante décadas. Pero no hay un mensaje real en este trabajo. Es sólo una forma de poner en un pedestal a los personajes icónicos que me han dejado su huella. Ahora forman parte del patrimonio cultural del mundo.

P: Cuente más sobre el homenaje a los creadores.

– Bueno, realmente veo cada uno de los visuales de esta serie como un tributo tanto al personaje representado como a su creador. Estoy poniendo en un pedestal a todos estos personajes que nos han marcado y que se han convertido en iconos. Pero no olvido a los que los inventaron y que supieron concebir estas leyendas de la cultura pop. Por ejemplo, cuando coloco la imagen de la estatua de Batman frente al Sena en París, no olvido mencionar al dibujante Bob Kane y al guionista Bill Finger. De la misma manera, menciono a Gary K. Wolf cuando comparto la imagen de una famosa pareja de Jessica y Roger Rabbit. Estos personajes no son nada sin sus creadores y quería rendirles homenaje también.

P: ¿Cómo creaste las imágenes?

– El proceso es muy largo. La búsqueda de localizaciones y la selección de escenarios son los primeros pasos. Luego busco los personajes que mejor se adaptan al escenario. Es una parte muy larga y no muy divertida, pero esencial para el resto. Después de eso, está la parte del rodaje. Tienes que arreglártelas para venir el día correcto cuando la luz es buena y no hay elementos perturbadores. Una vez hechas las imágenes del set, el trabajo está aún lejos de estar terminado porque tengo que "escanear" cada una de las figuritas. Luego paso las imágenes a mis colaboradores 3D que se encargan de modelar cada personaje para luego modificar su textura y transformarlos en monumentos.

P: ¿Qué le depara el futuro a su proyecto?

– Este proyecto está lejos de estar terminado. El concepto es muy fuerte y merece ser bien desarrollado. Además, hay muchos otros personajes que me gustaría hacer, ¡así que todavía tengo trabajo para unos cuantos años! Quizás, extenderé este proyecto a otras ciudades del mundo. En cualquier caso, tengo muchas ideas en mente para el futuro, y espero encontrar el tiempo suficiente para ponerlas en imágenes.

13

los monumentos que Benoit Lapray logró crear en dos años.