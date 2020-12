Jaime Vargas solicitó traductor para rendir versión en su idioma originario

Este 14 de diciembre, los líderes indígenas Jaime Vargas -presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)- y Leonidas Iza -presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (Micc)- acudieron a la Fiscalía General del Estado para dar su versión ante la justicia en relación a una investigación previa de las violentas protestas sociales de octubre de 2019. Esto a raíz de la denuncia presentada por el exvicepresidente de la república Alberto Dahik.

Vargas no rindió su versión por falta de un traductor o intérprete para que se le tome la declaración en su idioma originario, el Achuar Chicham. Además aclaró que no se trata de una estrategia para dilatar el proceso de investigaciones, si no acogerse a un derecho constitucional.

Semanas atrás, Vargas también pidió un traductor en su idioma originario para la versión que iba a rendir por el delito de instigación al terrorismo, denuncia que fue interpuesta por Marcelo Hallo.

Vargas atacó a su denunciante al señalar que es un prófugo de la justicia que por 20 años. Afirmó que acudirá a la Fiscalía las veces que sean necesarias para colaborar con la justicia.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá siete garantías básicas.

El numeral 7 se refiere que el derecho de las personas a la defensa incluirá garantías, y una de ellas es: "Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento".

Leonidas Iza convoca a movilización

De su lado, Leonidas Iza convocó a una nueva movilización en el país sin precisar una fecha ya que es una decisión con la que se debe juntar a todos los sectores del país.

Calificó de "persecución política" la denuncia de Dahik y lo señaló de ser "parte integrante de una comisión asesora en el país, es parte del Gobierno de Lenin Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que 20 años estaban prófugos de la justicia (…) han regresado a poner acusación a los compañeros que estamos luchando y trabajando para sostener al Ecuador".

En octubre del año pasado, Dahik, presentó una denuncia por terrorismo la cual se basa en un discurso de Vargas durante la jornada de protestas de 2019.

