WhatsApp: ¿por qué no me llegan las notificaciones de los mensajes?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. Es por eso que si tienes cierto tiempo sin recibir alguna notificación, es probable que tu primera reacción sea de preocupación.

A continuación presentaremos algunos trucos que puedes aplicar para solucionar ese inconveniente en tu dispositivo.

Cómo solucionar los problemas de notificación en tu dispositivo móvil

Reiniciar el teléfono

Sonará básico, pero realmente al reiniciar tu smartphone, también estás reiniciando el sistema de funcionamiento. Por lo tanto, es recomendable hacer uso de esa técnicas si consideras que existe un problema con las notificaciones de WhatsApp.

Bloqueado las notificaciones

Es muy frecuente que bloqueemos algunos notificaciones de otras aplicaciones de mensajería instantánea que no nos interesa. No obstante, existen probabilidades que hayas seleccionado WhatsApp, sin querer, como parte de esas apps al que no quieres recibir notificaciones.

Para revisar debes:

Abrir los ajustes del teléfono.

Entrar en Aplicaciones.

Buscar WhatsApp en el listado de aplicaciones.

Entrar en la app.

Explorar al apartado de Notificaciones.

Comprobar que la opción de «Permitir Notificaciones» está activada.

En caso de que no lo esté, activa esta opción y la app volverá a emitir notificaciones.

Ahorro de batería

Cuando activas esta opción, muchas aplicaciones comienzan a funcionar en segundo plano, y ese puede ser el caso de la falla en las notificaciones de WhatsApp.

Para revisar esa opción debes:

Abrir los ajustes del teléfono.

Entrar en Batería.

Buscar la opción de Ahorro de Batería.

Comprobar si está activo.

Si alguno de los modos está en funcionamiento, procede a desactivarlo.

Actualizar aplicación

Cuando WhatsApp exige una actualización, te envía mensajes de todo tipo y las fallas de notificación es uno de ellos. Por eso una de las causas por las cuales no te pueden llegar mensajes se debe a que WhatsApp te pide a gritos que actualices esas versión.

Segundo plano

Estas funciones el usuario las activan sin darse cuenta. Por eso, para desactivarla deben: