Una 'tiktoker' descubrió que tenía COVID-19 mientras se grababa con su café

Nos encontramos atravesando la segunda ola de coronavirus y en el hemisferio norte, debido al invierno, ha surgido una gripe estacional. Esta tiene una sintomatología y vías transmisión muy similares, por lo que muchos piensan que se trata de la gripe y no del COVID-19. Sin embargo, hay síntomas y señales que pueden resultar reveladoras, como fue el caso de una 'tiktoker' que su forma de enterarse que tenía el virus fue muy peculiar.

Maryn Short, una joven estadounidense, se dio cuenta que algo andaba muy mal cuando se estaba grabando para un video y descubrió que tenía COVID-19. En el video, la joven iba a probar una de las bebidas de moda de Starbucks, y se dio cuenta que no le sabía a nada.

La bebida es altamente solicitada debido a su intensidad de sabor y la gran cantidad de ingredientes con el que está hecho.

Maryn se sorprendió al darle el primer sorbo a su café, ya que no le sabía a absolutamente a nada, ni tampoco podía percibir el aroma del café, que estaba preparado con jarabe de vainilla, de caramelo, chispas y crema batida.

“Podría decirse que es dulce, pero no tiene ningún sabor”, decía la joven en el video. “Esto no tiene sabor. ¿Por qué no puedo probarlo?, ¿tengo COVID? Espera, no puedo saborear nada”, decía la chica en el video.

Por precaución, la joven acudió a un centro médico, donde se sometió a una PCR que, tal y como sospechaba, dio positivo en coronavirus.

Agregó que había amanecido con la nariz muy congestionada, pero no le dio importancia pues consideraba que se trataba de un síntoma relacionado con una alergia que padece.

El vídeo acumula más de 3.5 millones de reproducciones y se ha convertido en viral. Con su experiencia, la joven pretende concienciar al resto de usuarios para que se hagan una prueba a la mínima que experimenten algún síntoma, por leve que sea.

