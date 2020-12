Primer médico colombiano vacunado contra COVID-19 contó su experiencia

Mario Jaramillo, un médico colombiano que vive desde hace 16 años en Bristol (Inglaterra), fue el primer profesional de la salud del país en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer.

“Todo va perfecto, hace dos días me la puse y no he tenido ningún efecto. No noto la diferencia. Después de la aplicación tocó esperar 15 minutos para ver si tenía algún efecto, pero no pasó nada y la segunda dosis es en un mes”, dijo el doctor Mario Jaramillo.

Por sus buenos resultados, les pidió a sus compatriotas que no creyeran en las ideas negativas sobre las vacunas y criticó al Gobierno colombiano por la demora en la adquisición. Además, aseguró que se trata de un deber, más que de un derecho.

“En la vida laboral, que es donde me muevo, la tendencia general es que es algo que debemos hacer. Me parece que todas las ideas negativas contra las vacunas son mal infundadas por gente mal informada”, puntualizó el doctor Jaramillo.

