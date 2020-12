Hombre se implantó aletas en la cabeza y se considera 'transespecie'

Manel De Aguas, un fotógrafo y productor musical español decidió implantarse dos aletas artificiales en el cráneo porque no se considera 100% humano.

En una entrevista con Infobae explica que la decisión la tomó porque se identifica como 'transespecie'. También se define como cyborg, un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos, según la RAE. La asociación Cyborg aclara que son la unión entre la cibernética y los organismos.

El joven de 24 años, instaló este órgano en su cuerpo que diseñó en 2017. "Mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos", confesó.

Los implantes que se realizó son dos aletas de silicona de 500 gramos, una en cada lado de su cabeza. a cada lado de su cabeza y están conectadas a un microchip que le permite captar entre la piel y el hueso, vibraciones de sonido, humedad, presión y temperatura.

Además dijo que esta decisión es porque no se considera cien por ciento humano. "Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce".

"Al día de hoy, el humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies (…) Y para mí este proyecto también significa romper con eso", explica.

En un comienzo, el joven tenía unas aletas con una diadema, pero en enero de este año viajó a Japón para someterse a un implante transdermal

"Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta".

