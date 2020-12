Mateo Kingman se pronuncia tras denuncias por violencia de género

Mateo Kingman fue señalado por violencia de género. Después de que sus versiones de algunas de sus exparejas salieron a la luz, Kingman se pronunció en redes sociales. En Instagram borró todas sus publicaciones y solo dejó su pronunciamiento.

La otra cara de la espiritualidad del músico ecuatoriano Mateo K., narrada por su expareja Varias exparejas del músico ecuatoriano Mateo K. narran varios supuestos hechos de violencia que él ejercía sobre sus víctimas, entre esas haberles contagiado de un hongo por transmisión sexual.

Según la publicación de GK, exparejas del cantante contaron cómo él las contagió de un hongo y mintió sobre seguir un tratamiento mientras mantenía relaciones sexuales con ellas. Además cuentan que las trataba de una manera ofensiva y denigrante.

Tras la denuncia dio su versión. "Me pronuncio, porque me hago cargo de mis acciones. Antes que nada, quiero pedir disculpas públicas a Ana Cristina ya las mujeres a las que he afectado con mis acciones y decisiones a lo largo de mi vida. Mi intención es y seguirá siendo tomar responsabilidad, es por eso que también di mi entrevista a GK", se lee en la primera parte. Ana Cristina Barragán hizo una denuncia pública "Mateo K. abusó de mi integridad, de mi cuerpo, de mi salud mental y de mi alma durante más de dos años. Lo hizo conmigo, lo hizo con otras dos de sus ex parejas, C.M y P.L y lo ha hecho con varias otras mujeres utilizando patrones similares de violencia física y psicológica".

En su comunicado, Kingman dice que inició un proceso este último año. "Un tiempo después de terminar con mi ex pareja Ana Cristina, sentí la necesidad de cuestionar mis relaciones, mis actitudes machistas y dimensionar las implicaciones de mis acciones con otras personas".

"Con Ana Cristina tuvimos una relación compleja y conflictiva en la que hubo manipulación emocional. Durante un año y medio mantuvimos un acuerdo de monogamía que yo rompí". Afirma que las mentiras y manipulación se convirtieron en un círculo vicioso.

