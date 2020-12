Juegos gratis: estos son los que podrás conseguir en PS4, PS5, Xbox One, Series y Nintendo Switch del 11 al 13 de diciembre

Un nuevo fin de semana está de vuelta y lo disfrutamos jugando. Recuerda que las recomendaciones por motivo de la pandemia, siguen siendo evitar salir. Entonces si cuenta con alguna de las suscripciones de las consolas PS4 (PS5 también), Xbox One (o Series) y Nintendo Switch, prueba alguna de estas opciones gratis que se presentan este fin de semana y ¡quédate en casa!

Juegos gratis en Xbox One / Series

Iniciemos con la consola de Microsoft, que llega con tres juegos para destacar durante este fin de semana. Antes de revelar los títulos gratis, se destaca que estas ofertas estarán disponibles para los que cuenten con la suscripción de Live With Gold. Sin embargo, los usuarios de las consolas tendrán tres juegos gratuitos este fin de semana, por los Free Play Days.

Book of Demons, Metro 2033 y Gears 5 estarán para todos. Mientras que con la suscripción estarán: Saints Row: Gat out of Hell; Swimsanity! y The Raven Remastered.

PS4 y PS5

En el caso de los dispositivos de juegos de Sony, a través de PS Plus, habrán tres juegos gratuitos para este fin de semana. El primero de ellos será Rocket Arena. Después está Just Cause 4 y finalmente Worms Rumble.



Para la consola PS5, reseña IGN Latam, que Bugsnax "está disponible como descarga gratuita para los miembros de PS Plus propietarios de la nueva consola (hasta el lunes 4 de enero)", dijeron.

Juegos para Nintendo Switch

La consola más reciente de Nintendo tendrá dos juegos gratis disponibles para este fin de semana. Pero estos vienen ya en esta modalidad desde hace algún tiempo: Jump Rope Challenge y Super Mario Bros . 35.