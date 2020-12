Indican que la OMS encubrió lo que pasó en China e Italia con el coronavirus

Francesco Zambon, investigador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Venecia, lideró a un equipo de 11 profesionales de distintos países de Europa. Él se propuso revisar cómo respondió el sistema de salud en las primeras semanas del brote, los hallazgos son reveladores.

A través de 102 páginas, el informe “Un desafío sin precedentes: la primera respuesta de Italia al COVID-19” señala que el país europeo tenía un plan de contingencia desactualizado e inadecuado. Sumado a ello, la atención de los hospitales en las primeras instancias fueron improvisadas y caóticas.

El diario británico The Guardian reseña que la OMS volvió a estar en la mira por tratar de “tapar” los desaciertos de funcionarios sanitarios en algunos países frente al covid-19. Por su parte, Zambon ha sido llamado a declarar; esta acción ha sido impedida por la OMS una y otra vez.

“Cuando recibí la primera citación lo reporté a la oficina legal de la OMS y poco después me respondieron diciendo que no podía ir, ya que tenía inmunidad. Yo quería, porque tenía algo para decir”, contó Zambon a The Guardian.

Encubrimiento a China

No es la primera vez que el máximo órgano sanitario es acusado de encubrir errores cometidos durante la pandemia. El ejemplo más claro y recordado fue con China, lugar de origen del covid-19.

El mes pasado se supo que el equipo enviado por la OMS a Beijing para investigar el origen del brote actuó severamente condicionado. Nunca se les permitió hacer su trabajo y la misma organización negoció con con el régimen chino los limitados alcances de la misión.

