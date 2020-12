Matriculación vehicular en Quito es hasta el 20 de diciembre

Hasta el 20 de diciembre de 2020 se podrá realizar la matriculación vehicular en Quito, fecha límite en que se recibirán las solicitudes para el trámite. La multa por no hacerlo es de USD 25.

Desde el 14 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retomó el proceso de manera virtual para evitar aglomeraciones en los centros. Aún con ello, faltan a la fecha 200.000 vehículos que no lo han hecho. Mientras que 270.000 ya registraron sus documentos.

Debido a la emergencia sanitaria, la AMT no generó multas por atrasos en la matriculación. Es decir, si un conductor no realizó el proceso cuando no existía la plataforma para el trámite, no habrá multa.

"En el caso de los conductores que sus vehículos tienen placas terminadas en 1, les correspondía realizar la matriculación y la revisión técnica en febrero porque en ese mes aún no comenzaba la emergencia sanitaria.Si a la fecha no han matriculado tienen que cancelar la multa por recalendarización, que también es de USD 25. No tienen justificación.", explicó a este diario Andrés Borja, asesor jurídico de la AMT.

Ahora, el proceso de matriculación es en línea, funciona las 24 horas y no tiene distinción de placas. "Todos los vehículos que no matriculen este año tendrán que pagar la multa de USD 25", advirtió.

¿Cuándo arranca la matriculación en 2021?

"La calendarización arranca en febrero. En enero reiniciamos el sistema y se matricula a los rezagados del año anterior", detalló Borja.

¿CÓMO MATRICULAR?

Ingrese al sitio web www.amt.gob.ec



Acceda a consulta valores a pagar



Ingrese a valores a pagar por Revisión Técnica Vehicular e impuesto al rodaje, recuerde que la Revisión Técnica Vehicular está suspendida



Digite el número de placa de su vehículo para consultar los montos pendientes



Se desplegará la información sobre su vehículo



Presione generar orden de pago por impuesto al rodaje



Guarde el documento de orden de pago



Se puede cancelar el monto en la opción ‘Pago en Línea’ o en una institución financiera



Ingrese a la página web www.sri.gob.ec



Acceda a la opción vehículos y seleccione valores a pagar por placa, RAMV, CPN, o chasis



Se desplegará la información sobre su vehículo y valores a cancelar



Acceda a la banca en línea de la institución en la que tenga una cuenta y brinde el servicio de pago de matrícula para cumplir el proceso



Recuerde que no es necesario generar una orden de pago para cancelar el valor de su matrícula

Vehículos exonerados

Pagar infracciones de tránsito y no tener convenios vencidos.

Cancelar los valores de matrícula 2020.

Declarar sus datos en la plataforma.

Ser el propietario del vehículo.

Renovación de la matrícula o cambio de especie

Haber matriculado y aprobado la RTV en el 2019.

Pagar las infracciones de tránsito y no tener convenios vencidos.

Cancelar los valores de matrícula e impuesto al rodaje 2020.

Declarar sus datos en la plataforma.

Trámites presenciales

De forma presencial, la ciudadanía puede realizar los siguientes trámites de matriculación:

Transferencia de dominio.

Cambio de servicio.

Duplicados de placas (pérdida o robo).

Duplicados de matrícula por pérdida o robo.

Emisión de matrícula por primera vez (menaje de casa, importados directamente por el propietario).

Horarios

La AMT amplió los horarios de asignación de turnos y de atención al público de la siguiente manera:

Desde el 1 de diciembre se asignan turnos desde las 08:00 hasta las 17:15 y la atención al público será hasta las 17:30.

El lunes 7 de diciembre se asignarán turnos desde las 08:00 hasta las 16:15, y la atención al público será hasta las 16:30.

Los sábados 5, 12 y 19 de diciembre se asignarán turnos desde las 08:00 hasta las 16:15 y la atención al público será hasta las 16:30.

Los domingos 13 y 20 de diciembre se asignarán turnos desde las 08:00 hasta las 13:45 y la atención al público será hasta las 14:00.

Los días 25 y 26 de diciembre no se asignarán turnos y tampoco se atenderá al público.

Relacionados: