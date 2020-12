Conductor estaba tan ebrio que superó el límite de registro del alcoholímetro

En el mundo pasa cada cosa insólita, que si se cuenta no se cree. Esta vez, un conductor en Santa Fe (Argentina) que fue detenido por las autoridades de tránsito estaba tan ebrio que superó el límite de registro del alcoholímetro. No, no es broma.

Medios de ese país reseñaron que el sujeto fue interceptado la madrugada del miércoles por conducir en dirección contraria y con las luces apagadas. Cuando le realizaron el test de alcoholemia superó el límite de registro del dispositivo de medición.

"Este alcoholímetro no está roto. El conductor tenía un nivel de alcohol superior al que el dispositivo puede medir: más de 3 ml. Lo detectaron los inspectores de tránsito de Pueblo Esther ( localidad del Departamento Rosario)", explicó en su Twitter la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) este 9 de diciembre.

En la imagen que acompaña el tuit se observa el dispositivo y que en la pantalla aparecen tres flechas en dirección hacia arriba, señal de que había superado el límite de medición. Este hecho se calificó de "inadmisible". "Acordemos como sociedad que está conducta es inadmisible", escribió la APSV.

Este alcoholímetro no está roto. El conductor tenía un nivel de alcohol superior al que el dispositivo puede medir: más de 3 ml. Lo detectaron los inspectores de tránsito de #PuebloEsther. 📌Acordemos como sociedad que está conducta es inadmisible. Al volante cero alcohol. pic.twitter.com/0iSTN6de4K — APSV (@RedSegVial) December 9, 2020

