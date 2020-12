"Ya está en firme la candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz", asegura Diana Atamaint

"El Tribunal ha considerado que Abdalá Bucaram ha cumplido con los requisitos, nos dispone la inscripción automática, por lo que debemos enviar al departamento respectivo para cumplir. No hay opción a objeción. Ya está en firme la candidatura de Bucaram Ortiz", así confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la noche de este 8 de diciembre en un diálogo con periodistas.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso al CNE que califique la lista de candidatos a asambleístas nacionales propuesta por el partido Fuerza Ecuador, Lista 10, para las elecciones de 2021.

Entre tanto, el expresidente Bucaram reaccionó en su cuenta de Twitter este miércoles. "Atamaint reconoce la sentencia del TCE ¿Y ahora?". Además, convocó a su militancia para este sábado 12 de diciembre del 2020 a fin de organizar su campaña electoral.



Bucaram porta un dispositivo electrónico y cumple con arresto domiciliario dentro de una investigación por presunta participación en delincuencia organizada, en la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia, y por supuesta tenencia ilegal de bienes patrimoniales.

Sin embargo, al ser candidato no podrá ser procesado penalmente. El artículo 108 del Código de la Democracia establece que los candidatos "no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales​ ​contra ellos, y solo los candidatos​ ganadores gozarán de fuero de Corte, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno​"​.

