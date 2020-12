Starship, nave de prueba de SpaceX, explotó al impactar en tierra

SpaceX volvió a intentar a lanzar el prototipo de nave espacial SN8 este miércoles. La prueba se desarrolló en el condado de Cameron, Texas, pero la nave no logró aterrizar satisfactoriamente al tratar de tocar tierra.

El fundador de SpaceX indicó que , previo al fracaso, que las probabilidades del éxito de a prueba era una de tres.

“Este vuelo suborbital está diseñado para probar varios objetivos, desde cómo funcionan los tres motores Raptor del vehículo y las capacidades aerodinámicas generales de entrada del vehículo, incluyendo sus aletas de la carrocería, hasta cómo el vehículo maneja la transición del propulsor”, explicó horas antes la empresa.

La empresa de Musk indicó que con esta prueba el éxito no se mide por el cumplimiento de los objetivos específicos, sino por cuánto podemos aprender en conjunto.

La misión de este miércoles se realizó un día después de que el primer vuelo de prueba a gran altitud del Starship fuera cancelado a último minuto el martes en Texas.

La compañía ya ha realizado cinco vuelos de prueba del Starship, pero esos modelos previos, más simples, no han subido a más de 150 metros (490 pies). La versión de acero en la plataforma de lanzamientos del martes fue la primera con una nariz de cono, flaps en el cuerpo y tres motores Raptor.

SpaceX's #Starship prototype SN8 explodes on impact during its attempted landing pic.twitter.com/bnmC6SqqAc

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 9, 2020