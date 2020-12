Joven golpeó a un anciano en plena calle y sin motivo alguno en Miami

El Departamento de Policía de Miami Beach busca a un joven que en plena calle y sin razón alguna golpeó a un anciano de 70 años. En Instagram han compartido el video que muestra los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020.

En las imágenes se observa que mientras el señor estaba esperando para cruzar la calle, el chico, de la nada, le propinó un fuerte puño en la cabeza y tirándolo al suelo antes de que se alejara.

Un testigo vio lo sucedido y se acercó rápidamente al anciano mientras que un transeúnte filmó al hombre alejándose de la escena. "Te vi, ¿Por qué hiciste eso?", el transeúnte le pregunta al sospechoso en el video.

El anciano fue trasladado a un hospital donde fue atendido por una fractura de nariz, heridas en las manos y hematomas en todo el cuerpo. Más tarde fue dado de alta y se espera que se recupere, según dijo la policía.

Miami Beach police released surveillance video Tuesday as they try to find the man who slugged 70-year-old Cesar Martinez from behind on a South Beach street corner. https://t.co/xw6fNBZAtd

— Miami Herald (@MiamiHerald) December 8, 2020