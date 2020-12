Exjefe de seguridad espacial israelí dice que existen los extraterrestres, esta fue su revelación

Lo que parece un relato sacado de un libro o película de ciencia ficción fue lo anunciado por un exjefe de seguridad espacial de Israel, Haim Eshed. Durante una entrevista en hebreo con el medio Yediot Aharonot, él comunicó que los extraterrestres sí existen y que Donald Trump lo sabe.

Si la existencia de vida fuera de nuestro planeta no fuera suficiente, Eshed indicó que el saliente presidente de Estados Unidos tiene un pacto con una Federación Intergaláctica.

Exjefe de seguridad espacial israelí dice que existen los extraterrestres / Getty Imágenes (Referencial)

El israelí estuvo tres décadas al frente de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, además es un profesor respetado en su país. “Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo en la entrevista.

El también General retirado indicó que los extraterretres sentían curiosidad por la humanidad y buscaban comprender la estructura del universo. Las sorpresas no pararon, Eshed reveló que existe un pacto entre especies, incluida una base subterránea en las profundidades de Marte donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas.

En su libro “El Universo más allá del horizonte”, sostiene que estos encuentros son una cosa cotidiana en las más altas esferas del gobierno estadounidense. Los extraterrestres viven entre nosotros y han tenido influencia en eventos a través de la historia: "han evitado holocaustos nucleares", aclaró Eshed.

Exjefe de seguridad espacial israelí dice que existen los extraterrestres / Getty Imágenes (Referencial)

Por qué no han revelado estos detalles

El israelí enfatizó que Trump estuvo a punto de revelar esta noticia, pero la Federación Intergaláctica le impidió hacerlo, tratando de evitar una histeria masiva en la humanidad.

La revelación del profesor israelí

Haim Eshed dijo que revela esta información ahora pues sentía que el campo de la investigación estaba lo suficientemente avanzado para no descalificarlo como un loco.

"Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando”, dijo Eshed.

“Pronto, seguro, nos pondremos en contacto con extraterrestres, nos enseñarán todo lo que saben, la ciencia saltará mil años luz por delante y podemos empezar a viajar en el tiempo-espacio”, sentenció.

El respetado y reconocido docente se limitó a hablar de su libro, más no presentó prueba alguna de estos hallazgos.

Exjefe de seguridad espacial israelí dice que existen los extraterrestres / Getty Imágenes (Referencial)

Te puede interesar