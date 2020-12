Maduro llama "pelele" al presidente Lenín Moreno

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las críticas efectuadas por su homólogo, Lenín Moreno, quien afirmó que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para celebrar unas elecciones parlamentarias.

Una periodista de la televisora de noticias Globovisión le consultó a Maduro qué opinaba sobre las declaraciones de Moreno y esto dijo:

"Perdón, ¿quién es Lenín Moreno?, ¿Quién es Lenín Moreno en la política internacional?, ¿en Venezuela?, ¿Quién es Lenín Moreno en Ecuador? (…) quien ha impuesto esa matriz y esa línea es el gobierno de los EE.UU. No me hables de un pelele como Lenín Moreno que no existe en la historia. No es Lenín Moreno, es Donald Trump, es el imperio norteamericano que quiere destruir las instituciones democráticas de Venezuela", dijo Maduro.

Ecuador es uno de los 16 países americanos que firmaron este lunes una declaración conjunta donde denuncian la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Venezuela.

