Captan intento de robo a mano armada en local de carnes en Quito

A las 16:30 de este sábado 5 de diciembre, un hombre entró a un local de carnes ubicado en el norte de Quito y preguntó a los vendedores algunos precios de los productos. Pero resulta que era cómplice de un intento de robo a mano armada. Pues minutos después ingresó otro sujeto que portaba una pistola con la que amedrentaba al cajero para cometer su fechoría.

La reacción del empleado fue inmediata, pues en su defensa trató de rociar al sujeto con el atomizador de alcohol que ahora hay en todos los lugares como medida de seguridad por el COVID-19. Al mismo tiempo, el compañero del delincuente se metió hasta la caja para detener al trabajador para que no le haga nada a su compañero.

MIRA LOS VIDEOS

En medio de ese forcejeo, el hombre armado trató de asustar a los empleados del local con el arma pero estos trataron de defenderse. Entre tanto, los delincuentes abandonaron el punto pero quedaron grabados en las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes no se aprecia bien si la pistola es falsa o no.

"No lograron llevarse nada"

Por suerte, los ladrones no robaron nada. "No lograron llevarse nada. El man era forcejeando conmigo por el teléfono. Yo de una le lancé el chisguetazo en los ojos. Luego ya me suelta y salieron volados", relató a este diario una de las víctimas.

EXTERIORES DEL LOCAL

Lea en otros temas: