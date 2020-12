'Friends' se va de Netflix Latinoamérica el 1 de enero de 2021. Así es. Una lamentable noticia para los fanáticos de la serie más icónica de todos los tiempos.

"Lamentamos que Friends vaya al servicio de transmisión de Warner a principios de 2020 (en los EE. UU.). Gracias por los recuerdos, pandilla", informó Netflix en su cuenta de Twitter.

La sitcom creada por Marta Kauffman y David Crane fue emitida por la NBC en Estados Unidos de 1994 al 2004 en un total de 10 temporadas.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix (@netflix) July 9, 2019