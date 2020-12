Primer restaurante ecuatoriano que ingresa la lista de los 50 mejores de América Latina

La gastronomía de Ecuador suena en lo más alto. Por primera vez un restaurante de nuestro país aparece en la lista de los 50 mejores de América Latina elaborada por The World's 50 best, que todos los años presenta una lista de lugares del mundo recomendados por sus jueces para los comensales.

El restaurante Nuema de Quito apareció en el puesto 48 de los mejores de América Latina y es el mejor de Ecuador.

A través de su cuenta de Instagram, Nuema publicó: "Profundamente emocionados por ser el primer restaurante ecuatoriano que forma parte de los Latin America’s 50 best. En nombre de todos los que formamos el equipo de Nuema agradecemos a todos los que nos han apoyado en este camino y a @theworlds50best".

Este restaurante es liderado por los chefs Alejandro Chamorro y Pía Salazar. Esta ubicado en el Centro Histórico de Quito. Si bien es un reconocimiento a la innovación de Nuema, también lo es para el turismo gastronómico de Ecuador.

El reconocimiento lo hicieron en un restaurante de Quito donde el presentador muy emocionado dio el veredicto. La premiación fue transmitida en vivo desde YouTube.

"En el número 48 nos encontramos con el primer premio especial dentro de la lista y es también un debut muy emocionante para un restaurante en ese país (Ecuador). Liderado por otro formidable equipo de marido y mujer y dedicado a mostrar la biodiversidad del país a través de una creatividad culinaria sin límites, este es el mejor restaurante de Ecuador, de Quito, The Best Restaurant in Ecuador 2020 es Nuema", así fue la presentación del veredicto del restaurante.

Nuema nació en el 2014 como un proyecto de los cocineros Alejandro Chamorro y Pía Salazar "con el propósito de expresar en su propuesta la biodiversidad del Ecuador bajo una perspectiva contemporánea y vanguardista".

El puesto número uno de los 50 mejores fue para el restaurante Don Julio de Buenos Aires, Argentina.

