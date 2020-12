MeowTalk promete traducir los maullidos de tu gato

Podemos tener una relación bastante estrecha con nuestras mascotas. Sin embargo, siempre hay un factor de comunicación que nos impide seguir construyendo esta importante conexión. Por eso se creó una aplicación llamada MeowTalk. Desarrollada por Akvelon, que graba la vocalización de tu gato y luego intenta identificar su significado.

Según Javier Sánchez, director del programa técnico de Akvelon, que también trabajó en el equipo de la Plataforma de Aprendizaje Automático de Alexa, MeowTalk utiliza técnicas de reconocimiento de voz para detectar las vocalizaciones de los gatos y las 9 intenciones que todos los gatitos expresan.

"Esas incluyen: feliz; defensa; ira; descanso; llamado-madre; apareamiento; caza; en-dolor; ataque", explicó a Metro. "Además, los usuarios pueden proporcionarnos ejemplos de las palabras únicas de su gato y la aplicación puede aprenderlas”, agregó.

MeowTalk funciona de forma diferente con cada felino y no comparte una base de datos genérica de sonidos, porque los gatos no comparten un idioma. Cada miau es único y está hecho a la medida de su dueño. Por eso es posible etiquetar la traducción, creando una base de datos para la IA y un software de aprendizaje automático para entender mejor la voz de cada mascota. Y cuanto más se utilice, más precisa puede ser.

Casi dos semanas después de su lanzamiento, la aplicación, disponible de forma gratuita tanto en la Play Store como en la App Store, ya ha superado el millón de usuarios. Según Sánchez, su objetivo final es crear un collar inteligente que traduzca los maullidos de tu gato al instante.

"Más importante aún, la visión que tengo es la de un collar que un felino pueda llevar y traducir los maullidos en palabras habladas, dando realmente a tu gato una voz", concluyó.

Metro habló con Sánchez para saber más.

13

Frases del vocabulario utiliza la aplicación actualmente, incluyendo: "¡Aliméntenme!", "¡Estoy enfadado!" y "¡Déjenme en paz!"

ENTREVISTA

Javier Sánchez

Javier Sánchez,

director de programas técnicos de grupo en el desarrollador de aplicaciones Akvelon

P: ¿Qué te llevó a desarrollar esta aplicación?

– He sabido por más de 10 años que había datos y ciencia detrás de que los gatos tuvieran su propio "vocabulario". Los datos y la ciencia son en realidad más antiguos que eso. Los dueños de gatos que están muy cerca de ellos y tienen un buen oído para sus maullidos saben que sus gatos también tienen un vocabulario único. Pero el foco no se prendió hasta que escuché un especial de radio en NPR llamado ‘El Lenguaje Secreto de los Gatos’ donde la autora (Susanne Schötz) describió su investigación en el libro con el mismo título. En ese momento me di cuenta de que la tecnología de reconocimiento de voz estaba ahí para esto y que podíamos hacer una aplicación para traducir las vocalizaciones de los gatos en frases que la gente pudiera entender.

P: ¿Cómo puede tu aplicación ayudar a construir una relación entre los gatos y sus dueños?

– Para las personas que son nuevas en la propiedad de los gatos o que no tienen oído para los diversos maullidos felinos, esta puede ser una herramienta muy útil para entender lo que su gato está tratando de decir. Para los dueños de gatos avanzados que tienen los fundamentos de la comunicación con los gatos, la herramienta les ayuda a explorar el vocabulario único de su gato. ¿Cuántas palabras conoce su gato? Esta herramienta también puede ayudarle a descubrir nuevas palabras o confirmar que dos palabras son iguales.

P: ¿Qué le depara el futuro a MeowTalk?

– Hoy está en fase beta, pero estamos trabajando rápidamente y con ahínco para añadir las características y capacidades que la gente está pidiendo. Verás que se añaden más funciones para gestionar el bienestar de tu gato, así como más compatibilidad con las vocalizaciones y traducciones de los gatos.

Otros tres traductores de animales

Traductor de perros

Con Slobodchikoff, profesor de la Universidad del Norte de Arizona, ha estudiado el comportamiento de los perros de la pradera durante más de 30 años. Actualmente está trabajando en una tecnología para traducir los ladridos con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

DogStar

Es un dispositivo que se puede llevar puesto y que usa sensores para rastrear y traducir el movimiento de la cola de los perros. El dispositivo registra la posición y el movimiento y luego lo traduce a emociones que los humanos pueden entender.

Google translate para animales

En 2010, Google lanzó una aplicación que prometía traducir los sonidos de los animales, incluyendo perros, pájaros, conejos, conejillos de indias, hámsters, caballos, pollos, ovejas, burros, cerdos y tortugas. Resultó ser una broma, aunque la compañía no lo confirmó explícitamente.