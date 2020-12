Exluchador de MMA condenado a cadena perpetua por matar a su exnovia

Andrew Wadsworth, exluchador de MMA, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia, en lo que la corte definió como un ataque “prolongado” y despiadado. Además, el deportista inglés enfrenta otra codena por el intento de homicidio de un vecino después de matar a Melissa Belshaw.

La noche antes del asesinato, el exluchador estuvo deambulando fuera de su casa armado con dos cuchillos que guarda en una bolsa. En un momento irrumpió en la casa y destrozó la propiedad.

Los celos y una obsesión con la vida sexual de su expareja fue lo que motivo para que Wardworth cometa brutal acto. Él apuñaló repetidas veces a la mujer en su habitación; estaba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol.

El asesinato ocurrió ante la mirada de la hija de Melissa, una infante de 13 años. Afortunadamente, un transeúnte destruyó la venta con un martillo y la salvó. Ante el acto, Andrew salió y apuñaló a otro vecino que había escuchado los gritos que salían de la propiedad.

A cage fighter who murdered his ex-girlfriend in front of her 13-yr-old daughter has been jailed for 32 yrs.

Andrew Wadsworth stabbed Melissa Belshaw, at her Wigan home 2 mnths after he came out out of prison. He was caught on CCTV chasing a neighbour who'd tried to intervene. pic.twitter.com/qFkmzXloeO

— BBC North West (@BBCNWT) December 3, 2020