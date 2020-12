Viral: madre tiró una colección de videojuegos valorada en más de 500 mil dólares

Los videojuegos son uno de los tesoros que todo joven aprecia demasiado, más aún si hablamos de títulos y consolas de antaño. Un ciudadano de Nueva York ha contado una historia que ha impactado por el valor perdido.

Un empleado de J&L Game, una tienda de videojuegos situada en New York City, se ha dado cuenta de que su madre ha tirado una colección de juegos bastante prominente. El hombre tenía tantos juegos como consolas en su casa familiar, que ha estado usando para dejar todo almacenado.

Cuánto perdió

"Acabo de descubrir que mi madre, hace unos años, tiró todos mis juegos de PS1, más de 500 juegos precintados. Voy a matar a alguien". Según el usuario en Twitter, "más de 500.00 dólares en juegos" se han tirado desde la última vez que le eché un vistazo a mi colección.

"Había dejado mis cosas antiguas en almacenamiento (la casa de mi madre)", explicaba en un hilo de Twitter ahora extinto. "Hoy me he encontrado con que ha tirado mi Ataris, Coleco, Intelli, Famicom, Super Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System, básicamente todo aquello que no llegué a llevarme conmigo".

Muchos de los usuarios han señalado que el valor escrito por el usuario ha sido demasiado exagerado, mientras que especialistas han instado a revisar el precio de una NeoGeo a la venta o subasta ahora mismo.

