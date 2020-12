La estrella detrás de Ellen Page, quien anunció que es transgénero y responde al nombre de Elliot

Una de las estrellas en ascenso, por sus papeles en Juno, El Origen y la serie Umbrella Academy, Ellen Page anunció que es transgénero. Por esta razón, el ahora actor comentó que responde al nombre de Elliot.

La decisión la toma en un momento en el que asegura amarse lo suficiente como para dar este paso y abrazar esta nueva vida como transgénero no binario —no se identifica ni como hombre ni como mujer— con uso indiferente de sus pronombres he/they (él/elle).

Ellen Page anunció que es transgénero y responde al nombre de Elliot / Getty Imágenes

Declaraciones

"Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida", comenzó en su carta el artista.

"Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo", agregó.

Mensaje a la comunidad trans

"A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor", concluyó en su carta.

El cambio, después del anuncio de Elliot, se noto en todas su redes e incluso en Wikipedia. A continuación, damos un paso de sus principales papeles.

Page interpretó a Kitty Pryde en las películas de X-Men (2006, 2014). También actuó en An American Crime (2007), The Tracey Fragments (2007), un papel que le ganó el Premio Vancouver de Críticos de Cine a la Mejor Actriz – Smart People (2008), Whip It (2009), Super (2010) e Inception (2010).

Proporcionó la voz, la captura de movimiento y la imagen de Jodie Holmes en el videojuego Beyond: Two Souls (2013). En 2017, fue elegido como Vanya Hargreeves en la serie de Netflix The Umbrella Academy.

