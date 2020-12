“Hagamos algo”, la campaña navideña de Aldeas Infantiles SOS Ecuador

“Hagamos algo” es la campaña navideña de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, que hace un llamado a la conciencia social, para que los ciudadanos no solo ayudemos a que niños, niñas y adolescentes tengan “noche buena” una vez al año, sino que efectivamente aportemos a su desarrollo a través de causas vigentes los 365 días del año, mismas que impulsan programas que los protegen y garantizan sus derechos de forma permanente.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador, le dice no al asistencialismo en Navidad, hace un llamado a no dar dinero a niños, niñas y adolescentes en las calles, ya que esta acción financia su estancia en las mismas, perpetuando su condición y los círculos de pobreza y violencia en los que están inmersos. Recalca, que denunciar el trabajo infantil y no financiarlo a través de la caridad, es fundamental para combatir esta problemática.

La invitación es a aportar a programas de prevención de la violencia intrafamiliar, de acompañamiento a familias vulnerables y de Casas de acogida temporal que atienden de forma integral a niños, niñas y adolescentes que a causa de la violencia han perdido el cuidado de sus familias.

Los ciudadanos pueden aportar a estos programas a través de: