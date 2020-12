Así fue la impactante caída de un meteorito en Japón

Un brillante meteorito que caía del cielo pudo verse el domingo desde gran parte de Japón, acaparando la atención en medios sociales y televisión.

El meteoro brilló con fuerza en su rápido descenso a través de la atmósfera de la Tierra.

Mucha gente en el oeste de Japón dijo en medios sociales que había visto el inusual fenómeno.

"Creemos que el último estallido de luz fue tan brillante como la luna llena", dijo Takeshi Inoue, director del Planetario Municipal Akashi, a la agencia de noticias Kyodo.

La televisora pública NHK dijo que sus cámaras en las prefecturas central de Aichi, Mie y otros lugares registraron la bola de fuego brillando en el cielo sobre el sur del país.

Una cámara en el puerto de Nagoya mostraba al meteoro brillando tanto como la luna llena al acercarse a la Tierra, según el diario Asahi.

Algunos fragmentos pequeños del meteorito podrían haber llegado a tierra, según algunos expertos.

A falling meteor lit up the night skies over western Japan with a dazzling “fireball” display.

The meteor could be briefly seen in the skies at 1.35 am, before emitting a powerful light that was seen across western and central Japan. pic.twitter.com/Xnm63BeJlI

— CBS News (@CBSNews) November 30, 2020