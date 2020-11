Jueza se quedó dormida en medio de un juicio de un sicario

Una mujer que formaba parte del jurado de un juicio en Australia se quedó dormida durante una audiencia de un prolongado proceso contra un sicario. El hombre era acusado de haber matado por encargo a un ciudadano chino en 2017, informa el portal local Northern Daily Leader.

Cuando la Fiscalía llegaba a la conclusión al exponer su versión del crimen durante el juicio que duró tres meses, el juez Peter Hamill notó que la jurado estaba "claramente dormida".

