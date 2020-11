“Si yo fuera Maradona //Viviría con él //Mil cohetes, mil amigos // Y lo que venga a mil por cien //Si yo fuera Maradona//Saldría en mondovisión //Para gritarle a la FIFA que ellos son el gran ladrón” dice Manu Chao, en “La Vida Tombola”, video y canción en homenaje al astro argentino, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y que retrataba su azarosa vida, así como las paradojas de ser un futbolista, uno de los más grandes, en Latinoamérica. Las 6 mejores canciones dedicadas a Diego Maradona

Pero otros artistas consagrados también han dedicado canciones, desde su visión particular, al ex futbolista, fallecido a sus 60 años. Estas son las mejores.

El artista franco- español contó con la participación del astro en el video, quien por demás era su gran ídolo. Se muestra su popularidad con la gente y también sus hazañas deportivas y se resume su vida, así como lo que es ser futbolista en Latinoamérica.

De hecho, en el documental hecho sobre el futbolista, “Maradona by Kusturica”, hecho por Emir Kusturica en 2008, el compositor interpretó esta canción frente a él y lo hizo llorar. El emotivo momento quedó registrado en el filme.

Este fue el primer homenaje que le hizo Manu Chao a su ídolo, cuando aún estaba con su grupo, Mano Negra. Esta canción la canta en francés y aparte de honrar la carrera deportiva de Maradona, carga políticamente también contra los políticos de su época, como Berlusconi. La canción se encuentra en Casa Babylon, el cuarto y último álbum de estudio de Manu Chao con su agrupación original.

De hecho, el álbum se grabó en 1994 y la canción, en particular, se produjo en una de las ciudades que más gloria le trajo al ex futbolista: Nápoles.

Esta pieza fue grabada en 1994, en Madrid, improvisada en estudio, para el disco “Convocatoria” de Claudio Gabis. La autoría es de los dos músicos. De hecho, es una de las piezas más clásicas, sutiles y sentidas del rockero argentino.

Gabis cuenta que Charly y él compusieron ese tema al saber, precisamente, lo que le pasó al astro argentino al quedar fuera del mundial de USA 1994. Ambos se enteraron en la madrugada, creando así una de las canciones más bellas del rock en español.

Charly le cantó a Maradona esta pieza en su cumpleaños, en un programa de televisión.

A ritmo de reggae, esta banda argentina narró las contradicciones y la popularidad, así como el amor que genera su ídolo en esta canción de 1997, en su CD “Suena la alarma”. Esta es, para muchos compatriotas, la mejor canción dedicada al ídolo, por todo lo que significó su fútbol a nivel técnico, cultural y social dentro y fuera de su país.

El coro es un resumen de la vida y de lo que significó y significa Maradona para los argentinos y miles de sus fans a nivel mundial: “Pelusa, no se lo que quieren de vos //Tus enemigos se muerden //Tu gente no te cuestiona, no se resiente //Te espera, con un grito caliente //Con un grito caliente, con un grito caliente”.

Era natural que un ídolo homenajeara a otro ídolo. Esto lo hizo Andrés Calamaro, a ritmo de ska y con letras exquisitas, mostrando la majestuosidad de su fútbol, su popularidad y el amor del pueblo argentino hacia él. Esta canción la hizo en 1999, cuando el astro había abandonado el fútbol hacía poco más de dos años.

De hecho, él fue amigo de Maradona, este le regaló una camiseta de Boca Juniors y le cantó, junto con otro grande del rock argentino, Fito Páez, en la concentración argentina en Ezeiza, antes de irse al Mundial de Estados Unidos de 1994. Y esta frase es la que resume su afecto: “Diego Armando //Estamos esperando que vuelvas //Siempre te vamos a querer //Por las alegrías que le das al pueblo // Y por tu arte también”

Rodrigo Bueno, leyenda musical argentina del género tradicional argentino cuarteto, homenajeó así a su gran amigo. La compuso Alejandro Romero, quien comenzó a inspirarse en el ex futbolista. Hoy por hoy, esta es una de las canciones más populares en el país, un himno para referirse a “El Diego”.