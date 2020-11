36.6% de ecuatorianas que vive en zonas urbanas sufre violencia sexual

El 36,6% de las ecuatorianas que viven en zonas urbanas sufre violencia sexual. Así lo señala la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres de 2019.

La estadística toma relevancia un día como hoy cuando se recuerda el Día Internacional contra la Violencia de Género en el mundo.

Pero, a qué se refiere el término violencia sexual y cómo puedes identificarla. Entrevistamos a la psicóloga Marina Guirretti sobre el tema.

La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento.

"Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza", dice la psicóloga. Este tipo de violencia puede ocurrir debido a coerción o amenazas. No es culpa de la víctima. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa.

"Por lo general, el agresor o victimario siempre le hace creer a la víctima que ella tuvo la culpa, porque lucía muy descotada, porque estaba bailando muy sexy o porque lo provocó. Eso es falso. Si no quieres (sexo) y él te obliga eso es violencia sexual, puede ser tu cónyugue o esposo", explica Guirretti.

¿PUEDES DENUNCIAR LA VIOLENCIA SEXUAL?

Sí puedes denunciar la violencia sexual en la Fiscalía, lo puedes hacer de forma verbal, escrita o presentando pruebas. Cualquier contacto sexual no deseado es catalogado como violencia sexual. No necesitas de un abogado para denunciar este tipo de violencia.

El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el abuso sexual cometido por la persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Y el artículo 171 tipifica el delito de violación: Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós año.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Conocer las señales de advertencia de una agresión sexual, y cómo responder, puede ayudarle a marcar la diferencia para alguien que le importa. Muchas víctimas de agresión sexual hablan de tener miedo de no que no les crean, sentirse aisladas y no saber a quién acudir en busca de ayuda y apoyo.

Señales de advertencia en adultos:

Señales de depresión o ansiedad

Comportamientos autodestructivos (cortarse, quemarse)

Pensamientos o intentos de suicidio

Comer compulsivamente o hacer una dieta extrema

Cambios repentinos en el comportamiento o cambios inusuales en el estado de ánimo

Comportamiento retraído

Evitar situaciones, personas o lugares específicos

Aumento del consumo de drogas o alcohol u otros comportamientos autodestructivos

En el caso de estudiantes universitarios, bajón repentino de calificaciones o alejamiento de clases o actividades que antes disfrutaban

