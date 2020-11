Judíos celebraron una boda con 7.000 asistentes y sin usar mascarillas en Estados Unidos

Una boda judía con 7.000 asistentes se celebró en Brooklyn, Estados Unidos, violando las medidas de bioseguridad y atentando las restricciones impuestas para frenar la expansión del coronavirus que ha golpeado fuertemente al país.

“Si eso ocurrió, fue un flagrante desprecio de la ley, es ilegal y fue una falta de respeto a la gente de Nueva York“, aseguró Andrew Mark Cuomo, el gobernador de Nueva York durante una conferencia de prensa convocada para hablar sobre la COVID-19.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.

